Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл американца Джека Сока.
Торонто (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 5 315 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) – Джек Сок (США, 13) – 6:3, 3:6, 6:3
Мартон Фучович (Венгрия) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:4, 7:6 (7:2)
Фернандо Вердаско (Испания) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:2, 6:2
Петер Полански (Канада, WC) - Мэттью Эбден (Австралия) - 7:6 (7:3), 6:4
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 6:3
Бенуа Пэр (Франция) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 6:4
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