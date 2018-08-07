Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл американца Джека Сока.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) – Джек Сок (США, 13) – 6:3, 3:6, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:4, 7:6 (7:2)

Фернандо Вердаско (Испания) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:2, 6:2

Петер Полански (Канада, WC) - Мэттью Эбден (Австралия) - 7:6 (7:3), 6:4

Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 6:3

Бенуа Пэр (Франция) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 6:4