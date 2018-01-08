Медведев вышел во второй круг турнира в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Сиднее обыграл немца Филиппа Кольшрайбера - 6:2, 6:3. В следующем раунде он встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) - Джаред Дональдсон (США).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Кольшрайбер (Германия, 6) - 6:2, 6:3

Миллмэн (Австралия, WC) - Попырин (Австралия, Q) - 7:6, 6:0

Беранкис (Литва, LL) - Болт (Австралия, WC) - 5:7, 7:5, 6:4