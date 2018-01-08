08:00 | Теннис — ATP

Медведев вышел во второй круг турнира в Сиднее


Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Сиднее обыграл немца Филиппа Кольшрайбера - 6:2, 6:3. В следующем раунде он встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) - Джаред Дональдсон (США).

Сидней (Австралия) 

Турнир ATP Sydney International 

Призовой фонд 468 910 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Кольшрайбер (Германия, 6) - 6:2, 6:3

Миллмэн (Австралия, WC) - Попырин (Австралия, Q) - 7:6, 6:0

Беранкис (Литва, LL) - Болт (Австралия, WC) - 5:7, 7:5, 6:4

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