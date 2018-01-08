Медведев вышел во второй круг турнира в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Сиднее обыграл немца Филиппа Кольшрайбера - 6:2, 6:3. В следующем раунде он встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) - Джаред Дональдсон (США).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Кольшрайбер (Германия, 6) - 6:2, 6:3
Миллмэн (Австралия, WC) - Попырин (Австралия, Q) - 7:6, 6:0
Беранкис (Литва, LL) - Болт (Австралия, WC) - 5:7, 7:5, 6:4
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