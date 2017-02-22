Медведев вышел во второй круг турнира в Марселе

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира ATP в Марселе. Сеголня он в трех сетах одолел француза Бенуа Пэра.

Следующим соперником российского теннисиста будет немец Ян-Леннард Штруфф, обыгравший в первом круге француза Жереми Шарди.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 620 660 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Пэр (Франция, 8) - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)