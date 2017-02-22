16:38 | ТЕННИС — ATP

Медведев вышел во второй круг турнира в Марселе

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира ATP в Марселе. Сеголня он в трех сетах одолел француза Бенуа Пэра.

Следующим соперником российского теннисиста будет немец Ян-Леннард Штруфф, обыгравший в первом круге француза Жереми Шарди.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 620 660 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Пэр (Франция, 8) - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/marseille/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

Все-таки из нашей молодой поросли только Медведев - единственный боец

16:54

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