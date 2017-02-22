Медведев вышел во второй круг турнира в Марселе

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира ATP в Марселе. Сеголня он в трех сетах одолел француза Бенуа Пэра.
Следующим соперником российского теннисиста будет немец Ян-Леннард Штруфф, обыгравший в первом круге француза Жереми Шарди.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 620 660 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
МЕДВЕДЕВ (Россия) - Пэр (Франция, 8) - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)
gayduk
Все-таки из нашей молодой поросли только Медведев - единственный боец
16:54