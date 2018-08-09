Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто. Он сыграет со Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима - 3:6, 6:4, 7:6 (9:7). В следующем раунде россиянин встретися с немцем Александром Зверевым.

Тажке в третий круг вышли швейцарец Стэн Вавринка и венгр Мартон Фучович.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3:6, 6:4, 7:6 (9:7)

Стэн Ваваринка (Швейцария) - Мартон Фучович (Венгрия) - 1:6, 7:6 (7:2), 7:6 (12:10)

Диего Шварцман (Аргентина) - Сэм Керри (США) - 6:4, 3:6, 6:1