Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он обыграл американца Райана Харрисона.
В полуфинале Медведев встретися с победитилем матча Николас Харри (Чили) - Таро Даниэль (Япония).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 691 415 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) – Чон Хен (Корея, 6) – 6:3, 6:4
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Райан Харрисон (США) - 7:6 (7:4), 6:4
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