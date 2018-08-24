Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он обыграл американца Райана Харрисона.

В полуфинале Медведев встретися с победитилем матча Николас Харри (Чили) - Таро Даниэль (Япония).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 691 415 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) – Чон Хен (Корея, 6) – 6:3, 6:4

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Райан Харрисон (США) - 7:6 (7:4), 6:4