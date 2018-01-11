Медведев вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира ATP в Сиднее. Сегодня он в двух сетах переиграл итальянца Паоло Лоренци.

В полуфинале российский теннисист сыграет с еще одним представителем Италии Фабио Фоньини, который обыграл француза Адриана Маннарино.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) - Лоренци (Италия) - 6:3, 6:3

Фоньини (Италия, 4) - Маннарино (Франция, 5) - 6:7, 7:6, 6:2