Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Базеле. 22-летний теннисист в трех сетах переиграл грека Стефаноса Циципаса.
В полуфинале Медведев встретися со швейцарцем Роджером Федерером.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 984 420 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Жиль Симон (Франция) - 7:6 (7:1), 4:6, 6:4
Александр Зверев (Германия, 2) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) - 7:5, 6:3
Мариуш Копил (Румыния) - Тэйлор Фритц (США) - 6:7, 5:7
Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:4, 3:6, 6:3
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