Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Базеле. 22-летний теннисист в трех сетах переиграл грека Стефаноса Циципаса.

В полуфинале Медведев встретися со швейцарцем Роджером Федерером​.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 984 420 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Жиль Симон (Франция) - 7:6 (7:1), 4:6, 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) - 7:5, 6:3

Мариуш Копил (Румыния) - Тэйлор Фритц (США) - 6:7, 5:7

Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:4, 3:6, 6:3