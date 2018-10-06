Медведев вышел в финал турнира ATP в Токио

Россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира ATP в Токио. В полуфинальном матче теннисист переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова - 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 5 минут.
В финале турнина Медведев встретится с победителем матча между японцем Кеи Нишикори и французом Ришаром Гаске.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018
Призовой фонд 1 781 930 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, Q) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:3, 6:3