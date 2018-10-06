09:16 | Теннис — ATP

Медведев вышел в финал турнира ATP в Токио

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Россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира ATP в Токио. В полуфинальном матче теннисист переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова  - 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 5 минут.

В финале турнина Медведев встретится с победителем матча между японцем Кеи Нишикори и французом Ришаром Гаске.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018

Призовой фонд 1 781 930 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, Q) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2018/

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