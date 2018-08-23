Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Салеме

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл аргентинца Гвидо Андреоцци - 7:5, 6:1. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары Райан Харрисон (США) - Филипп Краинович (Сербия).
Также в четвертьфинал вышли британец Кайл Эдмунд и чилиец Николас Харри.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 691 415 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Гвидо Андреоцци (Аргентина, LL) - 7:5, 6:1
Кайл Эдмунд (Великобритания, 3, WC) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:5, 7:5
Николас Харри (Чили, 14) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:2, 6:2
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