Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Салеме

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл аргентинца Гвидо Андреоцци - 7:5, 6:1. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары Райан Харрисон (США) - Филипп Краинович (Сербия).

Также в четвертьфинал вышли британец Кайл Эдмунд и чилиец Николас Харри.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 691 415 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Гвидо Андреоцци (Аргентина, LL) - 7:5, 6:1

Кайл Эдмунд (Великобритания, 3, WC) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:5, 7:5

Николас Харри (Чили, 14) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:2, 6:2