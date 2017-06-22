Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира АТР в Лондоне обыграл австралийца Танаси Коккинакиса - 6:2, 6:2. Его соперником по четвертьфиналу будет болгарин Григор Димитров. Также в следующий раунд прошли Марин Чилич и Сэм Керри.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Aegon Championships

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Коккинакис (Австралия, WC) - 6:2, 6:2

Керри (США) - Томпсон Дж. (Австралия) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Чилич (Хорватия, 4) - Козлов (США, Q) - 6:0, 6:4