Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Истборне

Вторая ракетка России Даниил Медведев в трех сетах переиграл Робина Хаасе в матче второго круга турнира в Истборне – 4:6, 6:1, 6:2 за 1 час 38 минут. Позже сегодня 21-летний теннисист сыграет в четвертьфинале с американцем Стивом Джонсоном, "посеянным" под четвертым номером. Еще одну четвертьфинальную пару составили Гаэль Монфис и Бернард Томич.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Aegon International

Призовой фонд 635 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Монфис (Франция, 2, WC) – Норри (Великобритания, WC) – 6:3, 6:2

МЕДВЕДЕВ (Россия) – Хаасе (Голландия) – 4:6, 6:1, 6:2

Джонсон (США, 4) - Фаббиано (Италия, Q) - 6:3, 5:7, 6:4

Томич (Австралия) – Зверев (Германия, 6) – 6:3, 6:2