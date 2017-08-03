Медведев вышел в 3-й круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира АТР в Вашингтоне обыграл американца Стива Джонсона - 3:6, 6:4, 7:6 (7:1). В следующем раунде он сыграет с болгарином Григором Димитровым, который победил Кайла Эдмунда - 7:5, 4:6, 6:3.

Также в третий круг вышли американец Теннис Сандгрен и Юхи Бхамбри из Индии.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Джонсон (США, 14) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:1)

Сандгрен (США) - Киргиос (Австралия, 10) - 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока

Димитров (Болгария, 4, WC) - Эдмунд (Великобритания) - 7:5, 4:6, 6:3

Бхамбри Ю. (Индия, Q) - Монфис Г. (Франция, 6) - 6:3, 4:6, 7:5