Медведев выиграл турнир ATP в Уинстон-Салеме

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл американца Стива Джонсона - 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Для 22-летнего россиянина это вторая победа в карьере. В январе 2018 года он выиграл турнир в Сиднее.

В этом сезоне это третья победа россиян в туре. В феврале трофей в Марселе завоевал Карен Хачанов.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 691 415 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Стив Джонсон (США, 8) - 6:4, 6:4