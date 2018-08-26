Медведев выиграл турнир ATP в Уинстон-Салеме

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл американца Стива Джонсона - 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут.
Для 22-летнего россиянина это вторая победа в карьере. В январе 2018 года он выиграл турнир в Сиднее.
В этом сезоне это третья победа россиян в туре. В феврале трофей в Марселе завоевал Карен Хачанов.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 691 415 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Стив Джонсон (США, 8) - 6:4, 6:4
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