01:34 | Теннис — ATP

Медведев выиграл турнир ATP в Уинстон-Салеме


Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл американца Стива Джонсона - 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Для 22-летнего россиянина это вторая победа в карьере. В январе 2018 года он выиграл турнир в Сиднее.

В этом сезоне это третья победа россиян в туре. В феврале трофей в Марселе завоевал Карен Хачанов

Уинстон-Салем (США) 

Турнир ATP Winston-Salem Open 

Призовой фонд 691 415 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Стив Джонсон (США, 8) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/

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