Медведев встретится с Чоричем в первом круге турнира в Цинциннати

Состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира в Цинциннати (США). Россиянин Даниил Медведев в первом круге встретится с хорватом Борной Чоричем.

Распределение победителей квалификации по основной сетке:

Душан Лайович (Сербия, Q) – Милош Раонич (Канада)

Максимильян Мартерер (Германия) – Брэдли Клан (США, Q)

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Мариуш Копил (Румыния, Q)

Ник Кигиос (Австралия, 15) – Денис Кудла (США, Q)

Борна Чорич (Хорватия) – Даниил Медведев (Россия, Q)

Мартон Фучович (Венгрия, LD) – Хуберт Хуркач (Польша, Q)

Майкл Ммо (США, Q) – Леонардо Майер (Аргентина)