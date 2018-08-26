Медведев вошел в топ-30 чемпионской гонки ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в финале турнира в Уинстон-Салеме поднялся с 38-го на 27-е место в чемпионской гонке ATP. Лучшим среди россиян остается Карен Хачанов, он располагается на 22-й строчке.

В первой десятке изменений не произошло – тройку лучших составляют испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 26 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4620

3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 4450

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4275

5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3710

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3455

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3270

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3005

9 (9). Джон Изнер (США) – 2570

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 1895

...22 (22). Карен Хачанов (Россия) – 1495

...27 (38). Даниил Медведев (Россия) – 1117

...62 (62). Андрей Рублев (Россия) – 685

...83 (83). Евгений Донской (Россия) – 527

* – положение в предыдущем рейтинге