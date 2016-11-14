Медведев вошел в топ-100 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга ATP. На прошедшей неделе он смог добраться до полуфинала турнира в Братиславе. Топ-10 рейтинга изменений не претерпело. Напомним, что 7 ноября на первую строчку впервые в карьере вышел Энди Маррэй.

Рейтинг АТР

Положение на 14 ноября

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 185 очков

2 (2). Джокович (Сербия) – 10 780

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5115

4 (4). Раонич (Канада) – 5050

5 (5). Нишикори (Япония) – 4705

6 (6). Монфис (Франция) – 3625

7 (7). Чилич (Хорватия) – 3450

8 (8). Надаль (Испания) – 3300

9 (9). Тим (Австрия) – 3215

10 (10). Бердых (Чехия) – 3060…

46 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970…

52 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 863…

56 (55). ЮЖНЫЙ (Россия) – 826…

82 (78). КРАВЧУК (Россия) – 683...

98 (104). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 611

* - положение в предыдущем рейтинге