Медведев - во втором круге турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне. В трех сетах он одолел Николя Маю. Его следующим соперником станет Танаси Коккинакис из Австралии.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Aegon Championships

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Маю (Франция) - 6:7(3:7), 6:4, 6:4

Мюллер Ж. (Люксембург) - Басилашвили (Грузия) - 6:4, 6:7(17:19), 6:4

Чилич (Хорватия, 4) - Изнер (США) - 7:5, 6:3

Керри (США) - Норри (Великобритания, WC) - 6:1, 6:4

Томпсон Дж. (Австралия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 7:6(7:4), 6:2

Троицки (Сербия) - Типсаревич (Сербия) - 5:7, 7:6(7:5), 7:6(8:6)

Шарди (Франция, Q) - Броади Л. (Великобритания, LL) - 6:4, 6:4

Лопес Ф. (Испания) - Вавринка (Швейцария, 2) - 7:6(7:4), 7:5

Козлов (США, Q) - Джонсон (США) - 3:6, 6:1, 6:1