Медведев - во втором круге турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне. В трех сетах он одолел Николя Маю. Его следующим соперником станет Танаси Коккинакис из Австралии.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Aegon Championships
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
МЕДВЕДЕВ (Россия) - Маю (Франция) - 6:7(3:7), 6:4, 6:4
Мюллер Ж. (Люксембург) - Басилашвили (Грузия) - 6:4, 6:7(17:19), 6:4
Чилич (Хорватия, 4) - Изнер (США) - 7:5, 6:3
Керри (США) - Норри (Великобритания, WC) - 6:1, 6:4
Томпсон Дж. (Австралия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 7:6(7:4), 6:2
Троицки (Сербия) - Типсаревич (Сербия) - 5:7, 7:6(7:5), 7:6(8:6)
Шарди (Франция, Q) - Броади Л. (Великобритания, LL) - 6:4, 6:4
Лопес Ф. (Испания) - Вавринка (Швейцария, 2) - 7:6(7:4), 7:5
Козлов (США, Q) - Джонсон (США) - 3:6, 6:1, 6:1