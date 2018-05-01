Медведев уступил Соузе в первом раунде турнира в Эшториле

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд турнира АТР в Эшториле (Португалия).

В первом раунде Даниил уступил португальцу Жоау Соузе. Во втором раунде португальцу предстоит сыграть со своим соотечественником Педро Соузой.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Соуза (Португалия) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 8) - 7:6 (7:1), 7:5

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) - 6:2, 6:4

Николас Кикер (Аргентина) - Тим Смычек (США, Q) - 6:2, 6:2

Рикардо Охеда Лара (Испания, Q) - Фредерику Феррейра Силва (Португалия, WC) - 6:4, 7:5

Симоне Болелли (Италия, Q) - Жоау Домингеш (Португалия, Q) - 6:3, 6:2

Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Бьорн Фратанджело (США) - 7:6, 6:3