Медведев стал первой ракеткой России

Представлена обновленная версия рейтинга ATP. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место, что позволило ему стать первой ракеткой России. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнире в Базеле, где проиграл Роджеру Федереру.
Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся на 18-ю позицию.
В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.
Рейтинг ATP от 29 октября
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5460.
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115.
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050.
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825.
9 (9). Джон Иснер (США) – 3425.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335...
17 (20). Даниил Медведев (Россия) – 1977...
18 (19). Карен Хачанов (Россия) – 1845...
76 (76). Андрей Рублёв (Россия) – 725...
100 (99). Евгений Донской (Россия) – 583.
* - предыдущее место в рейтинге