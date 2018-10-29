Медведев стал первой ракеткой России

Представлена обновленная версия рейтинга ATP. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место, что позволило ему стать первой ракеткой России. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнире в Базеле, где проиграл Роджеру Федереру.

Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся на 18-ю позицию.

В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.

Рейтинг ATP от 29 октября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5460.

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115.

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230.

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050.

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825.

9 (9). Джон Иснер (США) – 3425.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335...

17 (20). Даниил Медведев (Россия) – 1977...

18 (19). Карен Хачанов (Россия) – 1845...

76 (76). Андрей Рублёв (Россия) – 725...

100 (99). Евгений Донской (Россия) – 583.

* - предыдущее место в рейтинге