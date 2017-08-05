03:15 | ТЕННИС — ATP

Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира АТР в Вашингтоне обыграл россиянина Даниила Медведева - 6:2, 6:4. Поединок завершился за 59 минут. 

В полуфинале Зверев встретится с победителем пары Томми Пол (США) - Кеи Нишикори (Япония). Также в следующий раунд пробился представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Вашингтон (США) 

Турнир ATP Citi Open 

Призовой фонд 1 750 080 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Андерсон Кев. (ЮАР, 15) - Бхамбри Ю. (Индия, Q) - 6:4, 4:6, 6:3

Зверев А. (Германия) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/washington/2017/

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