Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира АТР в Вашингтоне обыграл россиянина Даниила Медведева - 6:2, 6:4. Поединок завершился за 59 минут.

В полуфинале Зверев встретится с победителем пары Томми Пол (США) - Кеи Нишикори (Япония). Также в следующий раунд пробился представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андерсон Кев. (ЮАР, 15) - Бхамбри Ю. (Индия, Q) - 6:4, 4:6, 6:3

Зверев А. (Германия) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:2, 6:4