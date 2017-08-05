Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира АТР в Вашингтоне обыграл россиянина Даниила Медведева - 6:2, 6:4. Поединок завершился за 59 минут.
В полуфинале Зверев встретится с победителем пары Томми Пол (США) - Кеи Нишикори (Япония). Также в следующий раунд пробился представитель ЮАР Кевин Андерсон.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 750 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андерсон Кев. (ЮАР, 15) - Бхамбри Ю. (Индия, Q) - 6:4, 4:6, 6:3
Зверев А. (Германия) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:2, 6:4