Медведев проиграл Шаповалову во втором круге турнира в Вашингтоне

Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира АТР в Вашингтоне обыграл россиянина Даниила Медведева - 3:6, 6:1, 6:4. Также в следующий раунд вышли немец Миша Зверев и австралиец Джеймс Дакуорт.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 890 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 9) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, WC) - 3:6, 6:1, 6:4

Миша Зверев (Германия, 15) - Тим Смычек (США, WC) - 6:2, 7:6 (9:7)

Джеймс Дакуорт (Австралия) - Джейсон Каблер (Австралия, LL) - 1:6, 6:2, 7:6 (7:5)