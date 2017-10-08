Медведев проиграл Пуйе в первом круге турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Шанхае проиграл французу Лукасу Пуйе. Матч завершился в двух сетах - 6:4, 6:2.

Также в следующий раунд вышли Фабио Фоньини (Италия), Жиль Симон (Франция) и Джаред Дональдсон (США).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пуйе (Франция, 15) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:4, 6:2

Фоньини (Италия) - Вердаско (Испания) - 2:6, 6:4, 6:2

Симон (Франция) - У Ибин (Китай, WC) - 6:3, 6:4

Дональдсон (США) - Куэвас (Уругвай) - 6:7 (7:9), 6:4, 6:4