Медведев проиграл Маннарино в первом круге турнира в Монреале

Французский теннисист Адриан Маннарино в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час 21 минуту.
Также в следующий раунд вышли аргентинцы Хуан Мартин Дель Потро и Диего Шварцман.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 4 662 300 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маннарино (Франция) - Медведев (Россия) - 6:3, 6:1
Шварцман (Аргентина) - Опелка (США) - 6:3, 6:7 (2:7), 6:4
Дель Потро (Аргентина) - Изнер (США) - 7:5, 7:5