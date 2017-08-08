Медведев проиграл Маннарино в первом круге турнира в Монреале

Французский теннисист Адриан Маннарино в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час 21 минуту.

Также в следующий раунд вышли аргентинцы Хуан Мартин Дель Потро и Диего Шварцман.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маннарино (Франция) - Медведев (Россия) - 6:3, 6:1

Шварцман (Аргентина) - Опелка (США) - 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

Дель Потро (Аргентина) - Изнер (США) - 7:5, 7:5