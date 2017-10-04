Медведев проиграл Долгополову в первом круге турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Токио уступил украинцу Александру Долгополову. Матч продлился 1 час и 2 минуты и завершился в двух сетах - 1:6, 2:6.
В следующем круге украинец встретится со Стивом Джонсоном из США, который ранее обыграл австрийца Доминика Тима.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 563 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Долгополов (Украина) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:1, 6:2
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