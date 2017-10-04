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07:30 | Теннис — ATP

Медведев проиграл Долгополову в первом круге турнира в Токио


Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Токио уступил украинцу Александру Долгополову. Матч продлился 1 час и 2 минуты и завершился в двух сетах - 1:6, 2:6. 

В следующем круге украинец встретится со Стивом Джонсоном из США, который ранее обыграл австрийца Доминика Тима.

Токио (Япония) 

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 

Призовой фонд 1 563 795 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Долгополов (Украина) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2017/

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