Медведев проиграл Долгополову в первом круге турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира АТР в Токио уступил украинцу Александру Долгополову. Матч продлился 1 час и 2 минуты и завершился в двух сетах - 1:6, 2:6.

В следующем круге украинец встретится со Стивом Джонсоном из США, который ранее обыграл австрийца Доминика Тима.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Долгополов (Украина) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:1, 6:2