15:28 | Теннис — ATP

Медведев принес России третий титул за пять лет


Даниил Медведев, выиграв турнир в Сиднее, завоевал первый титул в карьере и 18-й для российских теннисистов в последние 10 сезонов. При этом Медведев стал третьим за пять лет российским теннисистом, одержавшим победу на турнире ATP. Ранее трофеи выигрывали соперники Медведева по итоговому молодежному турниру 2017 года Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Титулы россиян на турнирах ATP в последние 10 сезонов

Сезон

Турнир

Статус

Победитель

Финалист

Счет

2009

Истборн

250

Дмитрий ТУРСУНОВ

Франк ДАНЦЕВИЧ (Канада)

6:3, 7:6 (7:3)

2009

Гамбург

500

Николай ДАВЫДЕНКО

Поль-Анри МАТЬЕ (Франция)

6:4, 6:2

2009

Умаг

250

Николай ДАВЫДЕНКО

Хуан Карлос ФЕРРЕРО (Испания)

6:3, 6:0

2009

Куала-Лумпур

250

Николай ДАВЫДЕНКО

Фернандо ВЕРДАСКО (Испания)

6:4, 7:5

2009

Шанхай

1000

Николай ДАВЫДЕНКО

Рафаэль НАДАЛЬ (Испания)

7:6 (7:3), 6:3

2009

Москва

250

Михаил ЮЖНЫЙ

Янко ТИПСАРЕВИЧ (Сербия)

6:7 (5:7), 6:0, 6:4

2009

Лондон

Итоговый турнир года

Николай ДАВЫДЕНКО

Хуан-Мартин ДЕЛЬ ПОТРО (Аргентина)

6:3, 6:4

2010

Доха

250

Николай ДАВЫДЕНКО

Рафаэль НАДАЛЬ (Испания)

0:6, 7:6 (10:8), 6:4

2010

Мюнхен

250

Михаил ЮЖНЫЙ

Марин ЧИЛИЧ (Хорватия)

6:3, 4:6, 6:4

2010

Куала-Лумпур

250

Михаил ЮЖНЫЙ

Андрей ГОЛУБЕВ (Казахстан)

6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:3)

2011

Мюнхен

250

Николай ДАВЫДЕНКО

Флориан МАЙЕР (Германия)

6:3, 3:6, 6:1

2011

Хертогенбосх

250

Дмитрий ТУРСУНОВ

Иван ДОДИГ (Хорватия)

6:3, 6:2

2012

Загреб

250

Михаил ЮЖНЫЙ

Лукаш ЛАЦКО (Словакия)

6:2, 6:3

2013

Гштаад

250

Михаил ЮЖНЫЙ

Робин ХААСЕ (Голландия)

6:3, 6:4

2013

Валенсия

500

Михаил ЮЖНЫЙ

Давид ФЕРРЕР (Испания)

6:3, 7:5

2016

Чэнду

250

Карен ХАЧАНОВ

Альберт РАМОС-ВИНЬОЛАС (Испания)

6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3

2017

Умаг

250

Андрей РУБЛЕВ

Паоло ЛОРЕНЦИ (Италия)

6:4, 6:2

2018

Сидней

250

Даниил МЕДВЕДЕВ

Алекс ДЕ МИНАУР (Испания)

1:6, 6:4. 7:5
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Материалы других СМИ
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