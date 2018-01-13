Медведев принес России третий титул за пять лет

Даниил Медведев, выиграв турнир в Сиднее, завоевал первый титул в карьере и 18-й для российских теннисистов в последние 10 сезонов. При этом Медведев стал третьим за пять лет российским теннисистом, одержавшим победу на турнире ATP. Ранее трофеи выигрывали соперники Медведева по итоговому молодежному турниру 2017 года Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Титулы россиян на турнирах ATP в последние 10 сезонов
|
Сезон
|
Турнир
|
Статус
|
Победитель
|
Финалист
|
Счет
|
2009
|
Истборн
|
250
|
Дмитрий ТУРСУНОВ
|
Франк ДАНЦЕВИЧ (Канада)
|
6:3, 7:6 (7:3)
|
2009
|
Гамбург
|
500
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Поль-Анри МАТЬЕ (Франция)
|
6:4, 6:2
|
2009
|
Умаг
|
250
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Хуан Карлос ФЕРРЕРО (Испания)
|
6:3, 6:0
|
2009
|
Куала-Лумпур
|
250
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Фернандо ВЕРДАСКО (Испания)
|
6:4, 7:5
|
2009
|
Шанхай
|
1000
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Рафаэль НАДАЛЬ (Испания)
|
7:6 (7:3), 6:3
|
2009
|
Москва
|
250
|
Михаил ЮЖНЫЙ
|
Янко ТИПСАРЕВИЧ (Сербия)
|
6:7 (5:7), 6:0, 6:4
|
2009
|
Лондон
|
Итоговый турнир года
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Хуан-Мартин ДЕЛЬ ПОТРО (Аргентина)
|
6:3, 6:4
|
2010
|
Доха
|
250
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Рафаэль НАДАЛЬ (Испания)
|
0:6, 7:6 (10:8), 6:4
|
2010
|
Мюнхен
|
250
|
Михаил ЮЖНЫЙ
|
Марин ЧИЛИЧ (Хорватия)
|
6:3, 4:6, 6:4
|
2010
|
Куала-Лумпур
|
250
|
Михаил ЮЖНЫЙ
|
Андрей ГОЛУБЕВ (Казахстан)
|
6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:3)
|
2011
|
Мюнхен
|
250
|
Николай ДАВЫДЕНКО
|
Флориан МАЙЕР (Германия)
|
6:3, 3:6, 6:1
|
2011
|
Хертогенбосх
|
250
|
Дмитрий ТУРСУНОВ
|
Иван ДОДИГ (Хорватия)
|
6:3, 6:2
|
2012
|
Загреб
|
250
|
Михаил ЮЖНЫЙ
|
Лукаш ЛАЦКО (Словакия)
|
6:2, 6:3
|
2013
|
Гштаад
|
250
|
Михаил ЮЖНЫЙ
|
Робин ХААСЕ (Голландия)
|
6:3, 6:4
|
2013
|
Валенсия
|
500
|
Михаил ЮЖНЫЙ
|
Давид ФЕРРЕР (Испания)
|
6:3, 7:5
|
2016
|
Чэнду
|
250
|
Карен ХАЧАНОВ
|
Альберт РАМОС-ВИНЬОЛАС (Испания)
|
6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3
|
2017
|
Умаг
|
250
|
Андрей РУБЛЕВ
|
Паоло ЛОРЕНЦИ (Италия)
|
6:4, 6:2
|
2018
|
Сидней
|
250
|
Даниил МЕДВЕДЕВ
|
Алекс ДЕ МИНАУР (Испания)
|
1:6, 6:4. 7:5