Медведев принес России третий титул за пять лет

Даниил Медведев, выиграв турнир в Сиднее, завоевал первый титул в карьере и 18-й для российских теннисистов в последние 10 сезонов. При этом Медведев стал третьим за пять лет российским теннисистом, одержавшим победу на турнире ATP. Ранее трофеи выигрывали соперники Медведева по итоговому молодежному турниру 2017 года Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Титулы россиян на турнирах ATP в последние 10 сезонов