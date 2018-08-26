Медведев после победы в Уинстон-Салеме поднялся на 21 строчку в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в рейтинге АТР с 57-го на 36-е место, сообщает пресс-служба организации. Сегодня он выиграл турнир в Уинстон-Салеме.
Первая десятка рейтинга осталась незименной. В топ-100 из российских теннисистов, кроме Медведева, - Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.
Рейтинг АТР от 27 августа
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10040
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 7080
3. (3) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5500
4. (4) Александр Зверев (Германия) - 4845
5. (5) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4615
6. (6) Новак Джокович (Сербия) - 4445
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 4445
8. (8) Григор Димитров (Болгария) - 3790
9. (9) Доминик Тим (Австрия) - 3485
10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) - 3435
...
26. (27) Карен Хачанов (Россия) - 1525
36. (57) Даниил Медведев (Россия) - 1182
38. (37) Андрей Рублев (Россия) - 1145
80. (80) Евгений Донской (Россия) - 718