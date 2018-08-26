Медведев после победы в Уинстон-Салеме поднялся на 21 строчку в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в рейтинге АТР с 57-го на 36-е место, сообщает пресс-служба организации. Сегодня он выиграл турнир в Уинстон-Салеме.

Первая десятка рейтинга осталась незименной. В топ-100 из российских теннисистов, кроме Медведева, - Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Рейтинг АТР от 27 августа

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10040

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 7080

3. (3) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5500

4. (4) Александр Зверев (Германия) - 4845

5. (5) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4615

6. (6) Новак Джокович (Сербия) - 4445

7. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 4445

8. (8) Григор Димитров (Болгария) - 3790

9. (9) Доминик Тим (Австрия) - 3485

10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) - 3435

...

26. (27) Карен Хачанов (Россия) - 1525

36. (57) Даниил Медведев (Россия) - 1182

38. (37) Андрей Рублев (Россия) - 1145

80. (80) Евгений Донской (Россия) - 718