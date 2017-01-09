Медведев поднялся на четвертое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 55 позиций в рейтинге чемпионской гонки ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. 20-летний спортсмен занял четвертое место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 9 января
1. Роберто Баутиста Агут (Испания) - 250 очков
1. Григор Димитров (Болгария) - 250
1. Новак Джокович (Сербия) - 250
4 (59). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 190
5 (1). Лука Ванни (Италия) - 180
6. Энди Маррэй (Великобритания) - 150
6. Кеи Нишикори (Япония) - 150
8 (2). Джеймс Дакворт (Австралия) - 145
9 (4). Йосихито Нисиока (Япония) - 136
10 (59). Бенуа Пэр (Франция) - 130…
43 (19). Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 65…
81. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 45