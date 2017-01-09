Медведев поднялся на четвертое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 55 позиций в рейтинге чемпионской гонки ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. 20-летний спортсмен занял четвертое место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 9 января

1. Роберто Баутиста Агут (Испания) - 250 очков

1. Григор Димитров (Болгария) - 250

1. Новак Джокович (Сербия) - 250

4 (59). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 190

5 (1). Лука Ванни (Италия) - 180

6. Энди Маррэй (Великобритания) - 150

6. Кеи Нишикори (Япония) - 150

8 (2). Джеймс Дакворт (Австралия) - 145

9 (4). Йосихито Нисиока (Япония) - 136

10 (59). Бенуа Пэр (Франция) - 130…

43 (19). Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 65…

81. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 45