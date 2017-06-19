Медведев поднялся на 6 мест в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первая десятка осталась без изменений.
Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 44-го места опустился на 45-е.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 12 июня
1 (1*). Надаль (Испания) – 6915 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 4045
3 (3). Тим (Австрия) – 3165
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3140
5 (5). Зверев (Германия) - 2230
6 (6). Джокович (Сербия) – 1975
7 (7). Маррэй (Великобритания) - 1930
8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1820
9 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 1740
10 (10). Цонга (Франция) – 1570...
45 (44). ХАЧАНОВ (Россия) – 515...
67 (73). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 422...
78 (77). РУБЛЕВ (Россия) – 363...
82 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...
91 (89). ДОНСКОЙ (Россия) – 324...
* – положение в предыдущем рейтинге