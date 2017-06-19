Медведев поднялся на 6 мест в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первая десятка осталась без изменений.

Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 44-го места опустился на 45-е.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 12 июня

1 (1*). Надаль (Испания) – 6915 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 4045

3 (3). Тим (Австрия) – 3165

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3140

5 (5). Зверев (Германия) - 2230

6 (6). Джокович (Сербия) – 1975

7 (7). Маррэй (Великобритания) - 1930

8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1820

9 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 1740

10 (10). Цонга (Франция) – 1570...

45 (44). ХАЧАНОВ (Россия) – 515...

67 (73). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 422...

78 (77). РУБЛЕВ (Россия) – 363...

82 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...

91 (89). ДОНСКОЙ (Россия) – 324...

* – положение в предыдущем рейтинге