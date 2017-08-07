Медведев поднялся на 2 строчки в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло, лидером остается британец Энди Маррэй.

Лучшим из россиян является Карен Хачанов, который занимает 30-е место. Его соотечественник Даниил Медведев поднялся на 2 строчки и располагается теперь на 48-й позиции. Также на одну позицию улучшил свое положение Михаил Южный, который теперь идет 98-м.

Рейтинг ATP

Положение на 7 августа

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 7750 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 7465

3 (3). Федерер (Швейцария) – 6545

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5780

5 (5). Джокович (Сербия) – 5325

6 (6). Чилич (Хорватия) – 5155

7 (7). Тим (Австрия) – 4065

8 (8). Зверев (Германия) - 3560

9 (9). Нишикори (Япония) – 3320

10 (10). Раонич (Канада) – 3220...

30 (30). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330...

48 (50). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 957...

53 (51). РУБЛЕВ (Россия) – 888...

67 (66). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 715...

98 (99). ЮЖНЫЙ (Россия) – 560...

* – положение в предыдущем рейтинге