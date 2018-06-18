Медведев победил в Лондоне шестого "сеяного" Сока

Россиянин Даниил Медведев выиграл у Джека Сока из США в первом круге турнира в Лондоне. Сок был "посеян" под шестым номером. Следующий соперник Медведева определится в матче Тима Смычека и Жереми Шарди.

В прошлом году Медведев добрался до полуфинала турнира.

В другой встрече первый номер "посева" Марин Чилич одолел Фернандо Вердаско.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Сэм Керри (США, 5) - Джей Кларк (Великобритания, WC) - 6:3, 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 1) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) - Джаред Дональдсон (США) - 6:4, 7:6(7:4)

Стэн Вавринка (Швейцария) - Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - 6:2, 6:3

Жиль Мюллер (Люксембург) - Денис Шаповалов (Канада) - 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Джек Сок (США, 6) - 7:5, 6:3