Медведев опустился на 39-е место в чемпионской гонке ATP

Первая десятка чемпионской гонки ATP осталась без изменений. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 39-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 10 апреля
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 4045 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 2235
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 1500
4 (4). Димитров (Болгария) – 1365
5 (5). Цонга (Франция) – 1255
6 (6). Тим (Австрия) – 1140
7 (7). Сок (США) – 1130
8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1055
9 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 985
10 (10). Киргиос (Австралия) – 855...
39 (38). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 345...
47 (45). РУБЛЕВ (Россия) – 311
48 (46). ДОНСКОЙ (Россия) – 308
* – положение в предыдущем рейтинге