23:30 9 февраля | ТЕННИС — ATP

Медведев обыграл Вердаско в Монпелье

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Даниил Медведев в матче второго круга турнира в Монпелье победил Фернандо Вердаско - 6:3, 6:3. В четвертьфинале россиянин сыграет со вторым "сеяным" турнира французом Жо-Вилфридом Цонга.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Вердаско (Испания, 8) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montpellier/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndreyV

Даниил растет просто на глазах. Полное преимущество. Скоро уже топ-50 будет. Интересно будет посмотреть, как против Тсонги потянет

23:39 9 февраля

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