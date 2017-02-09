Медведев обыграл Вердаско в Монпелье

Даниил Медведев в матче второго круга турнира в Монпелье победил Фернандо Вердаско - 6:3, 6:3. В четвертьфинале россиянин сыграет со вторым "сеяным" турнира французом Жо-Вилфридом Цонга.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
МЕДВЕДЕВ (Россия) - Вердаско (Испания, 8) - 6:3, 6:3
AndreyV
Даниил растет просто на глазах. Полное преимущество. Скоро уже топ-50 будет. Интересно будет посмотреть, как против Тсонги потянет
23:39 9 февраля