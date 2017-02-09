Медведев обыграл Вердаско в Монпелье

Даниил Медведев в матче второго круга турнира в Монпелье победил Фернандо Вердаско - 6:3, 6:3. В четвертьфинале россиянин сыграет со вторым "сеяным" турнира французом Жо-Вилфридом Цонга.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Вердаско (Испания, 8) - 6:3, 6:3