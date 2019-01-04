10:19 | Теннис — ATP

Медведев обыграл Раонича в 1/4 финала турнира в Брисбене

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Милоша Раонича (6:7 (2:7), 6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Брисбене (Австралия). Матч продолжался два часа и 11 минут.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия).

Брисбен (Австралия) 

Турнир ATP Brisbane International 

Призовой фонд 527 880 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Даниил Медведев (Россия, 4) - Милош Раонич (Канада, 5) - 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2019/

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