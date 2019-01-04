Медведев обыграл Раонича в 1/4 финала турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Милоша Раонича (6:7 (2:7), 6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Брисбене (Австралия). Матч продолжался два часа и 11 минут.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) - Милош Раонич (Канада, 5) - 6:7 (2:7), 6:3, 6:4