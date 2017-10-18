Медведев обыграл Кузнецова на тай-брейке третьего сета на "ВТБ Кубка Кремля"

В первом круге "ВТБ Кубка Кремля" россиянин Даниил Медведев переиграл соотечественника Андрея Кузнецова – 6:4, 2:6, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась только на тай-брейке третьего сета. После первого сета Медведев брал медицинский тайм-аут по поводу боли в спине и до конца матча при каждой смене сторон получал помощь физиотерапевта. В решающей партии он уступал 0:3, а Кузнецов был близок к тому, чтобы сделать счет 4:0. На тай-брейке Кузнецов блестяще отыграл два матчбола, но с третьей попытки его соперник все же завершил встречу в свою пользу. В активе Медведева - 16 эйсов. Во втором круге он встретится с первым "сеяным" Пабло Карреньо Бустой из Испании.

Москва (Россия)

Турнир ATP "ВТБ Кубок Кремля"

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) – КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – 6:4, 2:6, 7:6 (8:6)