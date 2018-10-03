Медведев обыграл Клижана во втором круге турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Токио обыграл словака Мартина Клижана со счетом 6:4, 6:3. Также в следующий круг вышел японец Кеи Нишикори.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018
Призовой фонд 1 781 930 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) – Йошихито Нишиока (Япония, WC) – 7:5, 7:6 (7:3)
Алекс Де Минаур (Австралия) – Жиль Симон (Франция) – 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР, 2) – Мэттью Эбден (Австралия) – 4:6, 7:6 (7:1), 6:2
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, Q) – Мартин Клижан (Словакия, Q) – 6:4, 6:3
Кеи Нишикори (Япония, 3) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 7:5