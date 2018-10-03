Медведев обыграл Клижана во втором круге турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Токио обыграл словака Мартина Клижана со счетом 6:4, 6:3. Также в следующий круг вышел японец Кеи Нишикори.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018

Призовой фонд 1 781 930 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) – Йошихито Нишиока (Япония, WC) – 7:5, 7:6 (7:3)

Алекс Де Минаур (Австралия) – Жиль Симон (Франция) – 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:2

Кевин Андерсон (ЮАР, 2) – Мэттью Эбден (Австралия) – 4:6, 7:6 (7:1), 6:2

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, Q) – Мартин Клижан (Словакия, Q) – 6:4, 6:3

Кеи Нишикори (Япония, 3) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 7:5