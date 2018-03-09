Медведев обыграл Джонсона и встретится с Киргиосом в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:0), 6:4 он переиграл американца Стива Джонсона. Медведев выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Во втором раунде россиянин встретится с австралийцем Ником Киргиосом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия) – Стив Джонсон (США) – 7:6 (7:0), 6:4.