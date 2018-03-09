04:11 | Теннис — ATP

Медведев обыграл Джонсона и встретится с Киргиосом в Индиан-Уэллсе


Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:0), 6:4 он переиграл американца Стива Джонсона. Медведев выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Во втором раунде россиянин встретится с австралийцем Ником Киргиосом.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Даниил Медведев (Россия) – Стив Джонсон (США) – 7:6 (7:0), 6:4. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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