Медведев – о победе над первой ракеткой "ВТБ Кубка Кремля": "Сегодня у меня получалось все"

Россиянин Даниил Медведев после победы во втором круге над первой ракеткой "ВТБ Кубка Кремля" Пабло Карреньо Бустой (6:3, 6:3) посетовал, что у него вновь, как и накануне, болела спина, но выразил надежду, что успеет восстановиться к четвертьфиналу с Мирзой Башичем.

– Что значит для вас победа над этим соперником?

– Всегда приятно побеждать тех, кто высоко стоит в рейтинге. Сегодня у меня получалось все, несмотря на то, что я был очень уставший, очень сильно болела спина. Я, если честно, даже не представлял, как буду играть. Но по ходу матча разбегался. Все получалось. У него немножко не шла игра, но потом он собрался, вернулся, и тут уже стало очень тяжело. Но я смог дожать и остался очень доволен своим теннисом.

– Хватит ли вам времени, чтобы восстановиться перед завтрашним матчем?

– Я очень на это надеюсь, но обещать не буду (улыбается). Думаю, все должно быть хорошо.

– Ваш следующий соперник – Мирза Башич. То, что вы легко побеждали его в квалификации "Кубка Кремля" год назад, сыграет какую-то роль?

– Вообще никакой. Тогда он вышел против меня после какого-то сумасшедшего матча, завершившегося за полночь. Я помню, еще следил за счетом и думал: "Ну, пусть побегают". На корт он вышел никакой. Завтра будет совсем другой матч. Легкой прогулки в четвертьфинале точно не будет. (Мария НИКУЛАШКИНА)