Медведев назвал причину поражения от Тима

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от Доминика Тима рассказал, что несмотря на то, что ему не удалось выйти в полуфинал, он доволен своей игрой против одного из лучших теннисистов мира.

- В принципе, доволен своей игрой. Это тот случай, когда не сильно расстроен, особенно после поражения на тай-брейке третьего сета. Я мало что мог сделать по-другому в этом матче. Понятно, что всегда есть какие-то мячи, которые можно было сыграть иначе, мог их выиграть. В принципе, нечему расстраиваться. Я рад, что мог навязать борьбу такому сопернику. До матча думал, что это не самое любимое его покрытие, но в первом сете понял, что какое бы оно ни было, он игрок топ-уровня. Я рад, что после первого сета не сдался, а продолжал бороться, навязал ему свой теннис, мог победить, но все сложилось в его сторону, - сказал Медведев.

- Показалось, что в концовке вы несколько раз сыграли на удержание, а он достаточно остро ответил.

- Это правда. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что какие-то мячи можно было сыграть по-другому. Есть моменты, которые можно улучшить. Но это делается на тренировках и приходит с опытом. Если я буду прогрессировать, как сейчас, то в какой-то момент это придет. Как сейчас приходит то, что я могу побороться с Тимом на равных или пройти два круга на классе, скажем так. Если постепенно прогрессировать, надеюсь, что смогу в решающие моменты пробивать, как он. Но вы правы, это, пожалуй, сыграло решающую роль в матче. (Мария Никулашкина)