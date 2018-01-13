Медведев извинился после победы на турнире в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев принес свои извинения публике после победы в турнире в Сиднее. Дело в том, что в финале он победил австралийца Алекса Де Минаура, которого поддерживали местные болельщики.

– В первую очередь я хотел бы извиниться, – обратился к болельщикам во время награждения Медведев, для которого это первая победа в АТР.

После награждения он раздал болельщикам автографы и сфотографировался с ними.