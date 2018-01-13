Медведев извинился после победы на турнире в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев принес свои извинения публике после победы в турнире в Сиднее. Дело в том, что в финале он победил австралийца Алекса Де Минаура, которого поддерживали местные болельщики.
– В первую очередь я хотел бы извиниться, – обратился к болельщикам во время награждения Медведев, для которого это первая победа в АТР.
После награждения он раздал болельщикам автографы и сфотографировался с ними.
Autographs and selfies.– Sydney International (@SydneyTennis) 13 января 2018 г.
All comes as part of being a champ! #sydneytennis pic.twitter.com/4KXpNd2GwJ
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