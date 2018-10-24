Медведев и Эбден проиграли в первом раунде парного турнира в Базеле

Российский теннисист Даниил Медведев вместе с австралийцем Мэтью Эбденом проиграл в первом раунде турнира АТР в Базеле (Швейцария) в парном разряде. Их обыграли индус Дивидж Шаран и Артем Ситак из Новой Зеландии - 6:4, 6:7(3:7), 10:7.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 984 420 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Дивидж Шаран/Артем Ситак (Индия/Новая Зеландия) - Мэттью Эбден/Даниил Медведев (Австралия/Россия) - 6:4, 6:7(3:7), 10:7
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