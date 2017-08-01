Маю обыграл Фаббиано и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

Юки Бхамбри из Индии и Томми Пол из США вышли во второй круг турнира в Вашингтоне, так как их соперники отказались от борьбы. Также француз Николя Маю обыграл канадца Томаса Фаббиано, а швейцарец Анри Лааксонен выиграл у канадца Вашека Поспишила.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бхамбри Ю. (Индия, Q) - Козлов (США) - 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока

Пол (США) - Рууд (Норвегия) - 3:6, 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока

Лааксонен (Швейцария) - Поспишил (Канада) - 6:7 (7:9), 6:4, 6:3

Маю (Франция) - Фаббиано (Италия) - 6:1, 7:6 (7:3)