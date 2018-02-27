Аргентинец Леонардо Майер вышел во второй круг турнира в Сан-Паулу, переиграв португальца Гаштау Элиаша. Также победы в первом круге одержали Жоау Домингеш, Федерико Дельбонис и Гильермо Гарсия Лопес.
Сан-Паулу (Бразилия)
Турнир ATP Brasil Open
Призовой фонд 516 205 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Леонардо Майер (Аргентина) – Гаштау Элиаш (Португалия) – 5:7, 7:6 (12:10), 7:6 (7:5)
Жоау Домингеш (Португалия) – Ренцо Оливо (Аргентина) – 2:6, 7:6 (8:6), 7:5
Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 6:4, 6:4
Гильермо Гарсия Лопес (Испания) – Геральд Мельцер (Австрия) – 6:4, 3:6, 6:3
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