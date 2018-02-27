Аргентинец Леонардо Майер вышел во второй круг турнира в Сан-Паулу, переиграв португальца Гаштау Элиаша. Также победы в первом круге одержали Жоау Домингеш, Федерико Дельбонис и Гильермо Гарсия Лопес.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Леонардо Майер (Аргентина) – Гаштау Элиаш (Португалия) – 5:7, 7:6 (12:10), 7:6 (7:5)

Жоау Домингеш (Португалия) – Ренцо Оливо (Аргентина) – 2:6, 7:6 (8:6), 7:5

Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 6:4, 6:4

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) – Геральд Мельцер (Австрия) – 6:4, 3:6, 6:3