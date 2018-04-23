Майер стал соперником Хачанова во втором круге турнира в Барселоне

Аргентинец Леонардо Майер обыграл немца российского происхождения Мишу Зверева в двух сетах в первом круге турнира в Барселоне. Матч длился 1 час 5 минут.

В следующем раунде Майер сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Малек Джазири (Тунис) - Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 6:4

Бенуа Пэр (Франция) - Николас Харри (Чили) - 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4

Марсель Гранольерс (Испания, WC) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:2, 6:2

Рожериу Дутра Силва (Бразилия, Q) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 6:1

Душан Лайович (Сербия) - Педро Мартинес (Испания, WC) - 6:4, 6:7(5:7), 6:3

Стефанос Циципас (Греция) - Корантен Муте (Франция, Q) - 6:4, 6:1

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Юити Сугита (Япония) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Иво Карлович (Хорватия) - Томми Робредо (Испания, WC) - 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4

Пабло Куэвас (Уругвай) - Рикардо Охеда Лара (Испания, Q) - 6:0, 6:4

Леонардо Майер (Аргентина) - Миша Зверев (Германия) - 6:3, 6:0