Майер и Феррер вышли во второй раунд турнира в Окленде

Результаты матчей первого раунда турнира АТР в Окленде (Новая Зеландия).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Леонардо Майер (Аргентина) - Стив Джонсон (США, 9) - 7:5, 6:3
Давид Феррер (Испания, WC) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:2, 6:1
Петер Гойовчик (Германия) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:1, 3:6, 6:2
Рубин Стэтхэм (Новая Зеландия, WC) - Чон Хен (Корея, 6) - 7:5, 6:3
Уго Умбер (Франция, Q) - Пабло Куэвас (Уругвай, LL) - 7:5, 6:1
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