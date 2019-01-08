10:36 | Теннис — ATP

Майер и Феррер вышли во второй раунд турнира в Окленде

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Результаты матчей первого раунда турнира АТР в Окленде (Новая Зеландия).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леонардо Майер (Аргентина) - Стив Джонсон (США, 9) - 7:5, 6:3

Давид Феррер (Испания, WC) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:2, 6:1

Петер Гойовчик (Германия) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:1, 3:6, 6:2

Рубин Стэтхэм (Новая Зеландия, WC) - Чон Хен (Корея, 6) - 7:5, 6:3

Уго Умбер (Франция, Q) - Пабло Куэвас (Уругвай, LL) - 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/auckland/2019/

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