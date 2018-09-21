Мартин Клижан: "Это я выиграл матч, а не Шаповалов проиграл"

Словацкий теннисист Мартин Клижан рассказал, за счет чего ему удалось победить Дениса Шаповалова в четвертьфинале St. Petersburg Open (3:6, 7:5, 6:3).

- Это соперник вам помог победить или вы сами смогли переломить ход борьбы?

- Прежде всего, это моя победа. Это был очень трудный матч. Он имел в запасе сет и вел 5:3 во втором. Но я, наконец-то, разгадал его подачу и почувствовал себя увереннее. Он провел хороший матч, но в третьем сете я просто играл лучше.

- В середине третьего сета вы неудачно упали. Как чувствуете себя сейчас?

- Надеюсь, что все будет хорошо. Но сразу после падения я почувствовал боль в бедре и в колене. Было немного страшно. Я рад, что смог завершить матч, да еще и победой. Теперь нужно проконсультироваться с моим физиотерапевтом.

- Пять лет назад вы выиграли в Санкт-Петербурге титул. Как вам кажется, более качественный теннис вы показывали тогда или сейчас?

- Тот титул я запомню на всю жизнь, потому что он был первым для меня. Приятно быть в полуфинале этого турнира. Для меня это один из лучших турниров в календаре, если не лучший. Организаторы очень хорошо заботятся об игроках, а нам такое нравится. А что касается, когда я играл лучше - сейчас. (Мария Никулашкина)