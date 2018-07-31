23:35 31 июля | Теннис — ATP

Мартерер вышел во второй раунд турнира в Кицбюэле, Штруфф и Симон вылетели


Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Кицбюэле (Австрия).

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Николас Харри (Чили) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4

Раду Албот (Молдавия) - Йозеф Ковалик (Словакия) - 6:1, 6:3

Максимилиан Мартерер (Германия, 6) - Юрген Зопп (Эстония) - 6:4, 3:6, 6:3

Таро Даниэль (Япония) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) - 7:6(7:3), 6:1

Ласло Джере (Сербия) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:3, 6:3

Мартин Клижан (Словакия, Q) - Себастьян Офнер (Австрия, WC) - 6:2, 6:4

Маттео Берреттини (Италия) - Жиль Симон (Франция, 5) - 1:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kitzbuhel/2018/

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