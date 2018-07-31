Мартерер вышел во второй раунд турнира в Кицбюэле, Штруфф и Симон вылетели

Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Кицбюэле (Австрия).
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Николас Харри (Чили) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4
Раду Албот (Молдавия) - Йозеф Ковалик (Словакия) - 6:1, 6:3
Максимилиан Мартерер (Германия, 6) - Юрген Зопп (Эстония) - 6:4, 3:6, 6:3
Таро Даниэль (Япония) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) - 7:6(7:3), 6:1
Ласло Джере (Сербия) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:3, 6:3
Мартин Клижан (Словакия, Q) - Себастьян Офнер (Австрия, WC) - 6:2, 6:4
Маттео Берреттини (Италия) - Жиль Симон (Франция, 5) - 1:6, 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ