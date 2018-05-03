Мартерер встретится с Фучовичем в третьем круге турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Максимилиан Мартерер обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором круге турнира в Мюнхене. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

В третьем круге турнира он встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который в другом матче победил итальянца Марко Чеккинато со счетом 7:6, 6:1.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Максимилиан Мартерер (Германия) – Диего Шварцман (Аргентина, 3) – 6:4, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) – Марко Чеккинато (Италия) – 7:6, 6:1