Маррэй вышел во второй круг турнира ATP в Китае

Британец Энди Маррэй пробился во второй круг турнира ATP, который проходит в Шэньчжэне (Китай). В матче первого раунда его соперник, представитель Китая Чжан Чжичжень, отказался продолжить борьбу при счете 6:3, 6:7(3:7), 4:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут.

Также во второй раунд вышли японец Таро Даниэль и австралиец Алекс Де Минаур.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 733 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррэй (Великобритания, WC) - Чжан Чжичжень (Китай, WC) - 6:3, 6:7(3:7), 4:2 отказ 2-го игрока

Таро Даниэль (Япония) - Тацума Ито (Япония, Q) - 2:6, 7:5, 7:6(7:5)

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) - Юити Сугита (Япония) - 6:3, 6:0