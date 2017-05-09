Маррэй вышел в третий круг турнира в Мадриде

Британец Энди Маррэй в матче второго круга турнира в Мадриде в двух сетах победил Мариуша Копила из Румынии.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маррэй (Великобритания, 1) – Копил (Румыния, WC) – 6:4, 6:3

Гоффен (Бельгия, 9) – Майер (Германия) – 7:6 (7:3), 6:0

Первый круг

Мюллер (Люксембург) – Хаас (Германия) – 6:4, 7:6 (9:7)

Чорич (Хорватия, LL) – М. Зверев (Германия) – 6:3, 7:6 (7:5)

Карлович (Хорватия) – Баутиста Агут (Испания) – 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 7:6 (9:7)

Шварцман (Аргентина) – Рамос-Виньолас (Испания) – 6:1, 6:3