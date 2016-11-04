23:53 4 ноября | ТЕННИС — ATP

Маррэй вышел в полуфинал на турнире в Париже

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Британец Энди Маррэй обыграл Томаша Бердыха в четвертьфинале турнира в Париже – 7:6, 7:5. В следующем круге Маррэй сыграет с победителем пары Цонга-Раонич. В случае выхода в финал, британец станет первой ракеткой мира.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маррэй Э. (Великобритания, 2) – Бердых (Чехия, 7) – 7:6 (11:9), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2016/1/3/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Florida9

Чешская Педаль это что-то с чем-то.

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Айртон

7 отыгранных сетболов на тае - это было божественно!)) До №1 остался 1 матч.)

00:01

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