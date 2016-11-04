Маррэй вышел в полуфинал на турнире в Париже

Британец Энди Маррэй обыграл Томаша Бердыха в четвертьфинале турнира в Париже – 7:6, 7:5. В следующем круге Маррэй сыграет с победителем пары Цонга-Раонич. В случае выхода в финал, британец станет первой ракеткой мира.
Париж (Франция)
Турнир ATP BNP Paribas Masters
Призовой фонд 3 748 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маррэй Э. (Великобритания, 2) – Бердых (Чехия, 7) – 7:6 (11:9), 7:5
Florida9
Чешская Педаль это что-то с чем-то.
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Айртон
7 отыгранных сетболов на тае - это было божественно!)) До №1 остался 1 матч.)
00:01